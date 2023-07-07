Взрыв произошёл на заводе в Самарской области
В Самарской области на заводе «Промсинтез» произошёл взрыв, шесть человек погибли
Чапаевск, Самарская область, 7 июля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В Самарской области на заводе «Промсинтез» прогремел взрыв, шесть человек погибли, сообщили экстренные службы.
«В Чапаевске произошел взрыв на заводе «Промсинтез», погибли шесть человек», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Отмечается, что ещё два человека получили ранения. По предварительным данным, в производственном цехе произошёл взрыв трубы, по которой подаётся азот.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Завод «Промсинтез» занимается производством взрывчатых веществ.
Как сообщало ИА Регнум, в Твери 6 июля при ремонте кровли на территории предприятия в результате разгерметизации газового баллона пострадали два человека.
В Московской области в результате взрыва газового баллона на химическом предприятии погибли два человека. Инцидент произошел в начале июля на предприятии «Скоропусковский Синтез» в посёлке Скоропусковский под Сергиевым Посадом. Взрыв произошёл во время ремонтных работ.