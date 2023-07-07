Лондон, 7 июля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Украинский конфликт свидетельствует о наступлении новой эры высокотехнологичных войн. Из него можно сделать три вывода о ведении боевых действий на несколько лет вперёд, пишет британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Во-первых, боевые действия становятся прозрачными, скрывать оперативную ситуацию на поле боля всё сложнее. На исход битвы влияет работа разведки, отмечается в статье.

Необходимо обнаружить противника до того, как он заметит оппонента, затем в ход пойдут дроны или спутники, средства радиоэлектронной борьбы или взрывчатые вещества. Военным предстоит выработать новые способы ведения боя, учитывая мобильность, рассредоточение, скрытность и обман.

По мнению авторов публикации, второй вывод заключается в том, что в эпоху искусственного интеллекта от использования большого количества личного состава армии не откажутся.

К третьему выводу относится размытость границ больших войн, между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты полагают, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к серьёзным проблемам и уничтожению человечества уже в ближайшие годы. ИИ может обманом спровоцировать страны к конфликту, который закончится ядерной войной. Исследователи также видят опасность в интеграции искусственного интеллекта в различные системы, такие как финансовые рынки, электросети или водоснабжение. Ученые предупреждают, что искусственный интеллект способен создать новое биологическое оружие, которое вызовет более смертоносные пандемии, чем были в прошлом.