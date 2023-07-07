Милан, Италия, 7 июля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. В Милане в результате пожара в доме престарелых погибли шесть человек, сообщает 7 июля газета Corriera della Sera.

Marco Ottico/Global Look Press

Кроме того, в результате пожара 81 человек был госпитализирован, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще 40 человек отравились продуктами горения.

Отмечается, что пожар начался в 01:30 (02:30 мск). Причина возгорания не установлена. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, порядка ста сотрудников экстренных служб были подняты по тревоге для ликвидации пожара в доме престарелых в районе Шпандау Берлина. Возгорание произошло на улице Ам Мазельакепарк в доме престарелых в комнате жильцов на втором этаже.