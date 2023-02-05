В Берлине в результате пожара в доме престарелых пострадал один человек
Берлин, 5 февраля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Порядка ста сотрудников экстренных служб были подняты по тревоге для ликвидации пожара в доме престарелых в районе Шпандау Берлина. Об этом сообщает немецкое радио rbb.
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
По информации журналистов, возгорание произошло на улице Ам Мазельакепарк в доме престарелых в комнате жильцов на втором этаже.
Уточняется, что при пожаре пострадал по меньшей мере один человек.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как передавало ИА REGNUM, в результате пожара в доме престарелых в бразильском Сан-Паулу погибли шесть человек и двое пострадали.
МЧС России планирует обратиться к правительству Российской Федерации с инициативой о введении института лицензирования частных социальных объектов.