Берлин, 5 февраля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Порядка ста сотрудников экстренных служб были подняты по тревоге для ликвидации пожара в доме престарелых в районе Шпандау Берлина. Об этом сообщает немецкое радио rbb.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По информации журналистов, возгорание произошло на улице Ам Мазельакепарк в доме престарелых в комнате жильцов на втором этаже.

Уточняется, что при пожаре пострадал по меньшей мере один человек.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в результате пожара в доме престарелых в бразильском Сан-Паулу погибли шесть человек и двое пострадали.

МЧС России планирует обратиться к правительству Российской Федерации с инициативой о введении института лицензирования частных социальных объектов.