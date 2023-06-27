Вашингтон, 27 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Украинские войска не достигли никаких результатов в ходе проводимых наступлений в Донбассе из-за работы российской авиации, минных полей и плохой погоды. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на украинских экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские официальные лица заявляют, что с их стороны нет целенаправленной задержки. Российская авиация, минные поля и плохая погода препятствовали продвижению Киева, настаивают они, признавая, что им действительно хотелось бы действовать быстрее», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что ВСУ неспособны вести боевые действия на уровне сил НАТО даже после западного обучения и подготовки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли на ореховском направлении 259 танков и 780 бронемашин. Во время своего обращения к российским силовикам в Кремле глава государства подчеркнул, что в значительной степени эти успехи — результат именно их действий, и выразил военнослужащим благодарность.

В беседе с ИА Регнум полковник в отставке Михаил Тимошенко выразил мнение, что в США ищут самые разнообразные причины неудач ВСУ, потому что искренне считают свою технику волшебной по сравнению с «русским солдатом в лаптях». Полковник отметил, что ни Киев, ни Запад не пытались осознать, что долгое время анонсируемое контрнаступление позволит Москве подготовить массированную линию обороны. Тимошенко обратил внимание, что в США, по всей видимости, в целом плохо понимают оборонительную тактику и её основы.