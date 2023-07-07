Париж, 7 июля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Безрезультатным стал уход финских компаний из России, признал в интервью газете Le Monde президент Финляндии Саули Ниинистё.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

«Что касается санкций, ни одно финское предприятие больше не ведёт деятельность в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом», — сказал он.

Ниинистё добавил, что за пределами Европы страны продолжают торговать с Россией.

Ещё в 2014 году прогнозы Запада по разрушению российской экономики с помощью санкций были ошибочны. Ряд стран полагал, что это произойдёт в течение шести месяцев, но расчёт был неверным. Влияние санкций сказывается, но не в том масштабе, как ожидалось, констатировал финский политик.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия с 10 июля ужесточит въезд в страну россиянам. Бизнесменам разрешат въезжать только в Финляндию, то есть им запретят транзит в другие страны. Владельцам недвижимости необходимо будет обосновать причину своего присутствия. Абитуриентам разрешат участвовать в ряде определённых программ, ведущих к получению степени. Это исключает посещение курсов.