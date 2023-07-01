Дамаск, 1 июля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты международной коалиции во главе с США в Сирии за июнь нарушили Меморандум по безопасности полётов 315 раз, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, эти нарушения по-прежнему носят целенаправленный и систематический характер. Гуринов подчеркнул, что по сравнении с прошлым годом их количество существенно увеличилось.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Олег Гуринов заявил, что американские военные пилоты в Сирии в ходе вылетов продолжают нарушать протоколы деконфликтации и Меморандум по безопасности полётов.

Меморандум по безопасности полётов в Сирии заключили в октябре 2015 года. Его подписали Россия и США. Целью документа является обсечение безопасности полётов в сирийском воздушном пространстве, а также регламентирование действий всех самолётов и беспилотников.

20 и 21 июня в столице Казахстана прошли переговоры по Сирии в астанинском формате на высоком уровне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту встречу «продолжением очень длинного пути». Он добавил, что Россия продолжит усилия по урегулированию в Сирии.