Вашингтон, 6 июля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. В министерстве обороны США не могут пока объявить о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, данный вопрос всё еще находится на рассмотрении.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом», — сказал он 6 июля в ходе брифинга.

Райдер указал на то, что в арсеналах США имеются различные варианты снарядов подобного типа. В Вашингтоне не рассматривают возможность поставок Украине старых образцов боеприпасов кассетного типа, добавил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, по данным газеты The New York Times, США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов, о чём будет объявлено в ближайшее время. Администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину, пишет издание.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, американская администрация активно рассматривает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, но объявлений на этот счёт пока нет.

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, отметил, что кассетные боеприпасы — это общая тема с противопехотными минами, которые тоже запрещены многочисленными конвенциями. ВСУ будут обстреливать ими мирные кварталы, и гибнуть будут мирные люди. Причём в больших количествах, добавил эксперт.