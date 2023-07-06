В Пентагоне назвали нерешённым вопрос о поставках ВСУ кассетных боеприпасов
В Пентагоне всё ещё рассматривают вопрос о поставках кассетных боеприпасов ВСУ
Вашингтон, 6 июля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. В министерстве обороны США не могут пока объявить о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, данный вопрос всё еще находится на рассмотрении.
«Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом», — сказал он 6 июля в ходе брифинга.
Райдер указал на то, что в арсеналах США имеются различные варианты снарядов подобного типа. В Вашингтоне не рассматривают возможность поставок Украине старых образцов боеприпасов кассетного типа, добавил представитель Пентагона.
Как сообщало ИА Регнум, по данным газеты The New York Times, США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов, о чём будет объявлено в ближайшее время. Администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину, пишет издание.
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, американская администрация активно рассматривает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, но объявлений на этот счёт пока нет.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, отметил, что кассетные боеприпасы — это общая тема с противопехотными минами, которые тоже запрещены многочисленными конвенциями. ВСУ будут обстреливать ими мирные кварталы, и гибнуть будут мирные люди. Причём в больших количествах, добавил эксперт.