Москва, 6 июля, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Посетителей ресторана «Пушкинъ» в Москве эвакуируют из-за пожара, в здании находятся более 100 человек. Об этом 6 июля сообщили в заведении.

Кадр видео из Телеграм — канала. Пожар в ресторане Пушкин.

В экстренных службах уточнили, что пожар охватил кровлю здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот».

По словам очевидцев происшествия, в результате пожара произошёл взрыв. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Как сообщало ИА Регнум, огромная пробка образовалась в Москве на улице Тверской из-за двух пожаров. Второй пожар произошёл в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля около станции метро «Белорусская». Вероятной причиной происшествия, по сведениям источника, могло стать короткое замыкание. Пострадали два человека, они находятся в тяжёлом состоянии.