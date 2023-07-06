Москва, 6 июля, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Оба пострадавших при пожаре в здании бизнес-центра на 3-й улице Ямского Поля в Москве находятся в тяжёлом состоянии, сообщил 6 июля корреспонденту ИА Регнум источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По словам собеседника агентства, при пожаре пострадали два человека, оба находятся в тяжёлом состоянии. При этом тушение возгорания продолжается, и данные о пострадавших могут быть не окончательными, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, огонь вспыхнул на втором этаже четырёхэтажного здания бизнес-центра в помещении серверной. Вероятной причиной происшествия, по сведениям источника, могло стать короткое замыкание.

Рядом с бизнес-центром находятся гостиница Radisson Blu Belorusskaya Hotel, Moscow, банкетный зал Golden Palace и стриптиз-клуб GoldenGirls.