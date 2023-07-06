Москва, 6 июля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В Москве при пожаре в здании бизнес-центра у станции метро «Белорусская» на 3-й улице Ямского Поля пострадал один человек, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом 6 июля сообщил корреспонденту ИА Регнум источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Собеседник агентства рассказал, что, по предварительным данным, при пожаре в здании бизнес-центра пострадал один человек. Возгорание произошло на складе одежды на втором этаже здания.

Ранее очевидцы рассказали, что на третьем этаже здания девушка просила о помощи. Она не могла выйти, поскольку выход был заблокирован дымом.

Как сообщало ИА Регнум, на втором этаже бизнес-центра, расположенного на 3-й улице Ямского поля в Москве, возник пожар.

Рядом с бизнес-центром находятся гостиница Radisson Blu Belorusskaya Hotel, Moscow, банкетный зал Golden Palace и стриптиз-клуб GoldenGirls.