Москва, 6 июля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Возгорание в здании делового центра в Москве на 3-й улице Ямского Поля могло произойти из-за короткого замыкания, сообщил 6 июля корреспонденту ИА Регнум источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, эпицентр пожара находится в серверной на втором этаже четырёхэтажного здания. Вероятной причиной воспламенения могло стать короткое замыкание в электропроводке или неисправное оборудование.

Источник добавил, что пока известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве произошёл пожар в здании делового центра на 3-й улице Ямского Поля, рядом с гостиницей Radisson Blu Belorusskaya Hotel, Moscow, банкетным залом Golden Palace и стриптиз-клубом GoldenGirls.