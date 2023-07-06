Москва, 6 июля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Два человека пострадали при пожаре в здании бизнес-центре у станции метро «Белорусская» на 3-й улице Ямского Поля в Москве. Об этом 6 июля сообщил корреспонденту ИА Регнум источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По его словам, в результате возгорания пострадали два человека, один из них находится в тяжёлом состоянии. Тушение пожара продолжается.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на втором этаже четырёхэтажного здания в помещении серверной, вероятно, в результате короткого замыкания.

Как сообщало ИА Регнум, огонь вспыхнул в здании делового центра на 3-й улице Ямского Поля в Москве, рядом с гостиницей Radisson Blu Belorusskaya Hotel, Moscow, банкетным залом Golden Palace и стриптиз-клубом GoldenGirls.