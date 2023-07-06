Минск, 6 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на принятии страны в НАТО, а также на вступлении этого альянса в конфликт с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Он будет настаивать на том, чтобы Украину приняли в НАТО, чтобы НАТО вступила в войну против РФ», — заявил белорусский лидер.

По его словам, Зеленский окончательно понял, что не одержит победу в конфликте, поэтому постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал государство к нему. В первую очередь претензии будут касаться финансирования и нового оружия, уточнил Лукашенко.

Он высказал мнение о том, что к саммиту НАТО 11 июля Украина попытается продемонстрировать свою мощь против России. Лукашенко отметил, что пока ещё есть возможность договориться по Украине.

«Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. После так называемого контрнаступа ситуация изменится», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины в преддверии саммита НАТО активизировали обстрелы гражданских объектов в ДНР. По его словам, ВСУ перед саммитом НАТО активизировались по обстрелам жилых застроек, жилых кварталов в городах ДНР.

Военный эксперт Василий Дандыкин 6 июля высказал мнение о том, что в преддверии саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, киевская армия попытается добиться хоть какого-нибудь результата. В этой связи можно предположить, что ВСУ скоро закончат перегруппировку и начнут атаковать. По мнению военного эксперта, значительные резервы у киевской армии ещё остались, но они им вряд ли помогут — каждый день бьют по центрам принятия решений.