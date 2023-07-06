Москва, 6 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В Москве начался пожар в жилом доме на улице Минская. Об этом 6 июля сообщил корреспонденту ИА Регнум источник в экстренных службах.

По его словам, пожар начался в жилом доме, расположенном по адресу: улица Минская, дом 6, корпус 1, рядом со станцией метро «Филёвский парк».

Как рассказал корреспонденту ИА Регнум очевидец происшествия, пожар в доме начался после взрыва. Из здания вынесли пострадавшего.

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