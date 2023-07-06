Екатеринбург, 6 июля, 2023, 08:45 — ИА Регнум. В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошло возгорание, всех находящихся в здании людей эвакуировали, сообщает 6 июля портал E1. RU.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Отмечается, что 165 человек самостоятельно покинули учреждение. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

По данным портала, спасатели потушили возгорание.

В МЧС пояснили, что горел гипсокартон на площади 20 кв. м. На месте ЧП работают 42 человека и 13 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, кровля пятиподъездной пятиэтажки загорелась ранним утром 5 июля в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 300 кв. м. В здании проводилась эвакуация жильцов.

Пятого мая на улице Базальтовой в Екатеринбурге загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями на площади 2000 кв. м. Затем огонь распространился на 4 тыс. кв. м.