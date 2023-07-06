Пассажирский Ан-24 совершил жёсткую посадку на Сахалине
Южно-Сахалинск, 6 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Ан-24 совершил жёсткую посадку в аэропорту Ноглики в Сахалинской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Борт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс из Хабаровска, сообщил Telegram-канал 112.
В Сети появились кадры посадки. На видео заметно, что самолёт несколько раз подбросило на взлётно-посадочной полосе. Стабилизировать воздушное судно удалось с четвёртой попытки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Пассажирский Ан-24 совершил жёсткую посадку на Сахалине
В июне ИА Регнум писало, что самолёт Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Читы. Причиной стали выбежавшие на взлётно-посадочную полосу собаки.