Южно-Сахалинск, 6 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Ан-24 совершил жёсткую посадку в аэропорту Ноглики в Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Борт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс из Хабаровска, сообщил Telegram-канал 112.

В Сети появились кадры посадки. На видео заметно, что самолёт несколько раз подбросило на взлётно-посадочной полосе. Стабилизировать воздушное судно удалось с четвёртой попытки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817857" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пассажирский Ан-24 совершил жёсткую посадку на Сахалине

В июне ИА Регнум писало, что самолёт Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Читы. Причиной стали выбежавшие на взлётно-посадочную полосу собаки.