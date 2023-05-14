Санкт-Петербург, 27 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга начали розыск 18-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к правоохранительным органам.

Global Look Press/Jonas Walzberg/dpa

По словам собеседника, преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки злоумышленник совершил на «вписке». Он уточнил, что о случившемся в полицию заявила мать школьницы.

«Она указала, что её 15-летняя дочь рассказала психологу об изнасиловании в ночь на 23 июня в гостях у 18-летнего парня», — добавил источник.

При этом отмечается, что гости вечеринки были в курсе юного возраста девочки, она сама сообщила им об этом. Однако один из молодых людей воспользовался её состоянием и надругался.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе в одном из торговых комплексов на юго-востоке Москвы педофил напал на 14-летнюю девочку. О случившемся она рассказала родственникам, которые вызвали полицию. Подозреваемого быстро задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

Несколькими днями ранее в Москве мужчина изнасиловал девочку в парке «Царицыно». Известно, что ребёнок имеет психические отклонения, ранее она проходила лечение в специализированной клинике. Дома о случившемся девочка ничего не сообщила, однако вечером пожаловалась матери на боли в почках. В больнице установили факт изнасилования. После обращения женщины в полицию правоохранители задержали подозреваемого — он был судим за изнасилование в 2010 году.