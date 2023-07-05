Кейптаун, 6 июля, 2023, 02:14 — ИА Регнум. В поселении рядом с городом Боксбург Южно-Африканской Республики погибли 24 человека из-за утечки газа, сообщила местная радиостанция SABC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

«На территории незаконного поселения вблизи города Боксбург произошла утечка газа, содержавшего азот. Погибли все, кто находился вблизи баллона, из которого поступал газ. Баллон находился во дворе одного из домов», — говорится в сообщении.

Представитель местной службы по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций уточнил, что из-за вдыхания нитратного газа погибли 24 человека, в том числе женщины и дети.

Предполагается, что инцидент мог быть связан с незаконной добычей в данном районе полезных ископаемых.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в одном из баров в провинции Восточный Кейп в Южно-Африканской Республике погиб 21 подросток. По мнению экспертов, причиной массовой гибели молодых людей стала утечка газа.

В мае 2023 года в Японии около 50 учеников школы пострадали в результате утечки неустановленного газа. Инцидент произошел в разгар занятий в школе, расположенной в городе Яо префектуры Осака. Из-за подозрительного запаха было принято решение об эвакуации школы.