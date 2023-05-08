Токио, 8 мая, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Около 50 учеников школы пострадали в результате утечки неустановленного газа на западе Японии. Об этом 8 мая сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Инцидент произошел в разгар занятий в школе, расположенной в городе Яо префектуры Осака. Из-за подозрительного запаха, напоминавшего тот, что бывает при утечке бытового газа, было принято решение об эвакуации школы.

По данным сотрудников экстренных служб, как минимум 47 детей получили отравление неустановленным газом. Троим пострадавшим понадобилась госпитализация. Уточняется, что все дети находились в сознании.

На месте происшествия работают спасатели, устанавливается место утечки газа, начата проверка по инциденту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум 11 человек в индийском штате Пенджаб в результате утечки газа, ещё не менее девяти человек пострадали.