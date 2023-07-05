Власти Анапы отреагировали на видео с переполненными пляжами

Анапа, Краснодарский край, 5 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Власти Анапы после появления видео с переполненными пляжами рассказали ИА Регнум, что мест достаточно.

Roman Denisov/Global Look Press Пляж Анапы

Ранее в Сети появились видео, на которых пляжи переполнены туристами. Сообщалось, что люди вынуждены загорать стоя и на катамаранах и что якобы в городе «мест больше нет».

Как заявили в городской администрации, по состоянию на 3 июля в Анапе функционирует 1584 объекта размещения ёмкостью около 171 тыс. койко-мест, их заполняемость составляет свыше 90% или более 155 тыс. туристов. Всего в городе-курорте свыше 40 км песчаных и галечных пляжей.

«Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи — в районе Благовещенской и Бугазской косы или по береговой полосе от Варваровки в сторону Большого Утриша», — сообщили в администрации

Там добавили, что места на пляже хватит всем.

Как сообщало ИА Регнум, «Российские железные дороги» (РЖД) на летний период назначат на юг России полторы тысячи дополнительных поездов. В компании пояснили, что дополнительные поезда соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском.