Краснодар, 5 июля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Пляжи в Анапе переполнены, люди вынуждены загорать стоя. Об этом 5 июля сообщили корреспонденту ИА Регнум очевидцы.

Виталий Тимкив/РИА Новости Пляж Анапы

По их словам, на пляжах Анапы этим летом «яблоку негде упасть». Отдыхающие шутят, что на пляжах российского курорта закончились даже стоячие места. Собеседник агентства уточнил, что лежачие места на пляжах заняты, в связи с этим многим приходится принимать солнечные ванны, находясь в воде.

Видеозаписи, подтверждающие небывалый ажиотаж на курортах Краснодарского края в 2023 году, публикуют пользователи социальных сетей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817717" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Огромные толпы отдыхающих заполонили пляжи Анапы

Как передавало ИА Регнум, вице-президент Альянса туристических агентств России, директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что цены на туры в Турцию выросли на 15–20% по сравнению с 2022 годом из-за инфляции, поэтому сейчас россияне для отдыха выбирают самые бюджетные предложения региона. Как рассказал эксперт, главную конкуренцию Турции среди летних направлений сейчас составляют Сочи, Абхазия, Анапа. На международном направлении популярностью пользуются Куба и ОАЭ.