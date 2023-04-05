Москва, 5 апреля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» (РЖД) на летний период назначат на юг России полторы тысячи дополнительных поездов, сообщает 5 апреля пресс-служба холдинга.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ РЖД

В РЖД пояснили, что дополнительные поезда соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском.

«Не останутся в стороне и другие направления», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на время летних перевозок РЖД создадут штаб для мониторинга ситуации, который в онлайн-режиме будет обрабатывать обращения пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2020 года растёт процент россиян, решивших отправиться в отпуск по внутренним туристическим направлениям. С июня 2020 года по март 2023 года их количество увеличилось на 10%. Опрос сервиса для поиска работы SuperJob показал самые популярные направления, где большинство россиян планирует провести летние каникулы Среди этих направлений — Крым, курорты Краснодарского края и Алтай. В топ-5 вошли озеро Байкал и Санкт-Петербург. Так, 21% опрошенных завили о намерении отдохнуть этим летом внутри страны, 17% решили остаться дома или провести отпуск на даче.