Москва, 5 июля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Приобрести железнодорожные билеты онлайн через сайт или мобильное приложение ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в настоящее время нельзя, сообщает 5 июля корреспондент РИА Новости.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Пока попытки приобрести билет с помощью удалённых сервисов являются безуспешными.

«Произошла ошибка», — отказал сервис в авторизации в личном кабинете.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в РЖД рассказали о массированной хакерской атаке, которой подверглись сайт и мобильное приложение. В компании добавили, что для восстановления функционала сервисов ведутся работы. В информации говорилось, что продажа билетов через онлайн-сервисы продолжается.

12 июня хакеры совершили кибератаку на радиостанции Краснодарского края, опубликовав фейковые сообщения. В оперштабе Кубани рассказали, что это была не первая подобная хакерская атака в крае — злоумышленники пытаются запугать жителей.