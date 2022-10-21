Керчь, Крым, 21 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Бывший начальник управления единого заказчика администрации города Керчи признан виновным в получении взяток, а также в использовании поддельных документов. Решение суд вынес 20 октября, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взятка

Как установлено судом и следствием, в феврале 2020 года обвиняемый был назначен на должность начальника управления единого заказчика администрации города Керчи Республики Крым, при устройстве на должность он представил поддельный диплом о наличии высшего образования. Администрацией города и одной из компаний было заключено 17 муниципальных контрактов на производство строительных работ по благоустройству придомовых территорий общей стоимостью более 250 млн рублей и пять муниципальных контрактов на производство строительных работ по благоустройству территории Керчи общей стоимостью более 450 млн рублей. Согласно материалам дела, обвиняемый потребовал от директора предприятия-подрядчика передавать ему взятки за своевременное принятие объема выполненных работ по заключенным контрактам и их последующую оплату. Всего им было получено 315 тысяч рублей и два мобильных телефона на общую сумму более 200 тысяч рублей. В марте 2021 года представитель предприятия по требованию чиновника передал ему автомобиль стоимостью более 500 тысяч рублей. Машину оформили на родственника обвиняемого, но фактически он находился в его личном пользовании.

Уголовные дела возбуждены по материалам прокурорской проверки, а также оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК МВД по Республике Крым во взаимодействии с ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права на четыре года занимать должность на государственной и муниципальной службе. Уголовное дело в отношении директора подрядной организации по статье о даче взятки находится на рассмотрении в суде.