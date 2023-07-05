Москва, 5 июля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует увеличить штраф за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Об этом написали «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Законопроект направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах.

Документом предполагается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Такие меры усилят ответственность за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования и проведения работ.

В ближайшее время законопроект будет внесён в Госдуму.

Штрафы планируется увеличить до 5–10 тыс. рублей, а для должностных лиц максимальная санкция будет составлять до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также будет предусмотрен штраф. Он составит до 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бытового газа произошёл 14 июня в многоквартирном доме в Красновишерске в Пермском крае, пострадал один человек.

24 мая в Краснодаре в квартире на пятом этаже на улице Клинической произошёл взрыв бытового газа, в результате возник пожар. Его площадь составила 150 кв. метров, огонь ликвидировали. Было эвакуировано 56 жильцов, жертв нет, ожоги получила одна женщина.