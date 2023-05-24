Краснодар, 25 мая, 2023, 00:11 — ИА Регнум. В Краснодаре 24 мая в квартире на пятом этаже по улице Клинической произошёл взрыв бытового газа, после чего возник пожар. Площадь составила 150 кв. метров, огонь потушили полностью. Эвакуировано 56 жильцов, жертв нет, ожоги получила одна женщина. Специалисты пояснили, что эпицентр взрыва газа был в одной из комнат квартиры — газовое оборудование цело. Подробности рассказал в Telegram-канале гендиректор АО Краснодаргоргаз Виталий Коротких.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Взрыв бытового газа

Следствие ведёт проверку по факту происшествия. Установлено, что 31-летняя женщина вошла в свою квартиру и почувствовала характерный запах газа. Тут же произошел хлопок газовоздушной смеси.

Огнём повреждён фасад дома и перегородка между квартирами, общая площадь разрушений составляет 40 кв. метров.

Сообщается, что некоторые из жильцов уже вернулись в свои квартиры, остальные находятся в пункте временного размещения.

Электроснабжение восстановлено.

Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб и ещё не менее пяти получили ранения в результате взрыва на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Инцидент произошёл в Белоярском районе региона на расстоянии порядка 30 км от посёлка Лыхма на газопроводе «Елец-1».