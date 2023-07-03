Химки, Московская область, 4 июля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в Химках увеличилась с 1000 кв. м до 2300 кв. м, сообщили 4 июля в ГУ МЧС России по Московской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

О пожаре спасателей известили в 21:24 мск 3 июля. К ликвидации возгорания на улице Некрасова, дом 2 привлечены 90 человек и 33 единицы техники.

По данным МЧС, административно-складское трёхэтажное кирпичное здание общей площадью 1500 кв. м разделено на три секции, соединяющиеся двухэтажными переходами. Кровля строения железобетонная, мягкая, перекрытия железобетонные.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного расчёта наблюдалось горение внутри здания на площади 400 кв. м. По состоянию на 00:00 4 июля площадь пожара достигла 2300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Подмосковье в Химках в здании бывшей мебельной фабрики загорелись вечером 3 июля лакокрасочные материалы. Площадь пожара изначально составила 400 кв. метров, а затем увеличилась до 1 тыс. кв. метров.

В конце мая в Московской области пожарные локализовали возгорание на складе спирта на площади 3400 кв. м. В тушении пожара были задействованы 11 человек и три единицы техники.