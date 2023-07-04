Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС
Президент Казахстана Токаев призвал принять новую стратегию развития ШОС
Нью-Дели, 4 июля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять новую стратегию развития ШОС. Об этом он заявил 4 июля на саммите в Нью-Дели.
Иван Шилов ИА REGNUM
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Казахстан в рамках председательства в ШОС будет повышать роль организации на международной арене, уделит внимание безопасности, сказал Токаев.
Казахстанский лидер также предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС к саммиту организации в 2024 году, создать инвестиционный фонд и базу экономических преференций.
Как сообщало ИА Регнум, саммит глав государств ШОС, открывшийся в Нью-Дели, пройдёт в формате видеоконференции под председательством Индии. В нём примет участие президент России Владимир Путин.
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