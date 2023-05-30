Киев, 30 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

При этом, как сказал Резников, поставки вооружения из Германии и Великобритании стали бы важным шагом. Немецкие Eurofighter, Tornado и шведские Gripen помогли бы Киеву.

«Нам нужно около 120 истребителей. Большую часть должны составить F-16», — сказал украинский министр.

Глава минобороны предложил сформировать коалицию по поставкам истребителей с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen. Он также заявил, что Киев был бы признателен, если бы Германия участвовала в обучении украинских летчиков использованию истребителей Eurofighter. По его словам, обучение украинских пилотов на самолетах F-16 занимает от четырех до шести месяцев. Украина также нуждается в обучении инженеров, техников и механиков.

Резников выразил желание к концу года получить от Запада первые F-16 и заявил о потребности ВСУ в подготовке инженеров, техников и механиков.

Как сообщало ИА Регнум, представители США и ряда стран ЕС подтвердили намерение поставить в Киев истребители F-16. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято и будет зависеть от ситуации на поле боя.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая назвал планы западных стран поставить ВСУ истребители F-16 неприемлемой эскалацией. Глава МИД добавил, что в политологических кругах на Западе «уже идёт разговор о том, чтобы Россию деколонизировать». Как пояснил Лавров, речь идёт о планах расчленить страну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 27 мая, что степень вовлечённости западных стран в конфликт на территории Украины растёт, но это не помешает России защитить свои интересы и добиться выполнения поставленных задач.