Вашингтон, 4 июля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что украинская армия не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.

AF.mil Истребитель F-16

В эфире радиостанции LBC военный пояснил, что вопрос поставок самолётов не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления.

Бауэр также сказал, что обучение пилотов и техников ВСУ, обеспечение логистической организации для F-16 «невозможно до этого контрнаступления», а украинцам на передовой «крайне тяжело» продвигаться из-за минных полей.

Как сообщало ИА Регнум, одна из стран обещала начать в июне подготовку украинских пилотов по управлению F-16. Из-за ошибки в расчётах график тренировок сдвигается. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.