Вашингтон, 4 июля, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Россию считают врагом из-за лживых обвинений Соединённых Штатов Америки, заявил в программе Going Underground экс-конгрессмен Деннис Кусинич.

ИА REGNUM Флаги США и России

«Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом», — отметил он, добавив, что всё это ложь.

В Вашингтоне пытаются убедить американцев во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Граждане Америки должны со всем соглашаться, поверив в эту «ерунду», сказал Кусинич.

При этом Москва неоднократно заявляла, что Белый дом нацелен на конфронтацию.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас признал, что на данный момент США являются главной угрозой для мировой безопасности. Наблюдающийся развал политической системы США говорит о том, что страна из самого надёжного якоря в нестабильном мире превратилась в источник проблем и стала сомнительным образцом демократии.

Бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард считает, что политика администрации действующего американского президента Джо Байдена создала угрозу ядерного конфликта с Россией. В итоге всё может закончиться прямой конфронтацией стран Североатлантического альянса с Россией. При этом РФ обладает самым большим ядерным потенциалом в мире, добавила она.