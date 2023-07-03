Лондон, 3 июля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Российский теннисист, 50-я ракетка мира Аслан Карацев одержал победу над представителем Франции Люка Ван Ашем в матче первого круша Уимблдона-2023.

Встреча прерывалась из-за дождя и продолжалась 3 часа и 23 минуты. Карацев победил со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4.

Российский теннисист 11 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, шесть ошибок на подаче и два брейка из десяти.

Во втором круге Карацева сыграет с соотечественником, седьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Рублёв в матче первого круга Уимблдона-2023 одержал победу над представителем Австралии Максом Пёрселлом. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.