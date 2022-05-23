Москва, 23 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Новый сервис для поиска людей «Найди меня» запустила с 23 мая социальная сеть «ВКонтакте».

Incocenter.ru «ВКонтакте»

Новое приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников в том случае, если о них мало информации или нет никаких их контактов. При этом такой поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать его имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные, после чего пользователь увидит подборку профилей из «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые соответствуют заданным параметрам. С любым из этих людей можно будет связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы ВКонтакте и Одноклассников, которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей», — заявил по этому поводу директор по стратегическому партнёрству «ВКонтакте» Дмитрий Уваров.

При этом «ВКонтакте» также последовательно инвестирует свои технологии и опыт в развитие социальных проектов, создаёт собственные сервисы для решения общественно важных проблем, а также поддерживает благотворительные фонды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что «ВКонтакте» приняла участие в акции «Ночь музеев».