Лондон, 3 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали оплачивать часть поставок российской нефти юанями, сообщило 3 июля агентство Reuters со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА Регнум Российская нефть

Так, нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation в июне стала первым государственным предприятием, которое оплатило часть импорта нефти из РФ в китайской валюте. Кроме того, по данным агентства, по меньшей мере два из трёх частных НПЗ Индии также оплачивают поставки российского топлива в юанях.

«Доллар США долгое время был основной мировой нефтяной валютой, в том числе для закупок Индией, но сейчас юань играет всё более важную роль в финансовой системе России из-за санкций», — отмечает Reuters.

Как передавало ИА Регнум, в ЦБ РФ считают, что китайская валюта играет всё большую роль как в российской экономике, так и в предпочтениях частных инвесторов. Согласно данным Банка России, сохраняется мощная тенденция по увеличению доли юаня в расчётах на внешнем и внутреннем рынках (включая фондовый).

Так, с марта 2022 года по март 2023 года объём месячных операций в китайских юанях увеличился у российских экспортёров с 0,5 млрд до 6,9 млрд долларов (доля в структуре экспорта — 18%), у российских импортёров с 1,4 млрд до 7,7 млрд долларов (доля в структуре импорта — 27%).

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах. По его словам, в торговле между Россией и Китаем уже более 70% расчётов проводится в национальных валютах, в то время как ещё «год-два назад» этот показатель не превышал 30%.

Что касается Индии, то Россия в 2022 году увеличила объём поставок нефти в эту страну в 19 раз, а угля — в три раза, сообщал вице-премьер России Александр Новак. Помимо Индии, значительно выросли и показатели экспорта нефти в Китай— на 28% (до 89 млн тонн).