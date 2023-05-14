Москва, 14 мая, 2023, 19:29 — ИА Регнум. За последние полгода доходность банковских вкладов и долговых бумаг в юанях выросла с 1% до 3% по депозитам и до 4-6% по облигациям, пишет 14 мая газета «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Как сообщает издание со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков» от ЦБ РФ, китайская валюта играет всё большую роль как в российской экономике, так и в предпочтениях частных инвесторов.

Согласно данным Банка России, сохраняется мощная тенденция по увеличению доли юаня в расчётах на внешнем и внутреннем рынках (включая фондовый).

Так, с марта 2022 года по март 2023 года объём месячных операций в китайских юанях увеличился у российских экспортёров с 0,5 млрд до 6,9 млрд долларов (доля в структуре экспорта — 18%), у российских импортёров с 1,4 млрд до 7,7 млрд долларов (доля в структуре импорта — 27%).

Доля юаня, по данным издания, в апреле 2023 года увеличилась на биржевом спот-рынке до 36,1% (против 31,5% в 2022 году), на внебиржевом рынке до 22,3% (против 17,6% в 2022 году).

Рост спроса на валюты дружественных стран на российском рынке является долгосрочной тенденцией, продиктованной сложившейся геополитической ситуацией, отмечается в обзоре ЦБ.

В сложившихся условиях все большее число банков предлагает вклады в юанях: такой продукт есть почти у 100 банков, тогда как осенью 2022 года такие вклады были доступны у десятка крупнейших банков. При этом ставки даже у крупнейших из них сейчас составляют 3,2–3,5% годовых, тогда как полгода назад с трудом превышали 1% годовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах. По его словам, в торговле между Россией и Китаем уже более 70% расчётов проводится в национальных валютах, в то время как ещё «год-два назад» этот показатель не превышал 30%.

Американские экономисты ранее сообщили о резком снижении доли доллара в международных расчётах. Некоторые эксперты отмечали, что это связано в том числе и с использованием доллара в санкциях. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле 2023 года заявил, что всё больше стран переходят на расчёты в национальных валютах и что остановить этот процесс уже невозможно.