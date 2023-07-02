Лондон, 3 июля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Третий в текущем сезоне теннисный турнир Большого шлема стартует в понедельник, 3 июля, в Уимблдоне (Великобритания). В розыгрыше турнира примут участие российские спортсмены.

(сс) marijana1 Теннис

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса с крокета (AELTC) приняли решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в турнире в нейтральном статусе. При этом спортсменам также запретили в каком-либо виде выражать поддержку проведения Россией специальной военной операции.

В 2022 году организаторы Уимблдонского турнира приняли решение не допускать до соревнований теннисистов из России и Белоруссии. Из-за этого решения Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женевская теннисная ассоциация оштрафовали организаторов на 1 млн долларов.

Позднее решение о недопуске спортсменов также осудил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля генеральный директор AELTC Салли Болдтон заявил, что несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларации для выступления на Уимблдоне.