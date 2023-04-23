В Москве пенсионерка нашла похожий на мину предмет в палисаднике дома
Москва, 23 апреля 2023, 17:36 — REGNUM В Москве в палисаднике жилого дома пенсионерка нашла предмет, похожий на мину, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, женщина нашла похожий на противопехотную мину предмет, когда работала в саду между первым и вторым подъездами жилого дома, расположенного на набережной Новикова-Прибоя.
На место выехали оперативные службы.
Как сообщало 23 апреля ИА REGNUM, житель посёлка Рощино Ленинградской области обнаружил на своём дачном участке три металлические колбы высотой 10 сантиметров с надписью: «Радиоактивный кобальт». Уточняется, что на место, где были найдены ёмкости, выехали сотрудники полиции.