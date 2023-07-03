Москва, 3 июля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Министерство труда России подготовило законопроект о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда ведётся по поручению президента страны Владимира Путина.

По состоянию на 1 января 2022 года размер МРОТ составлял 13 890 рублей, а с 1 января 2023 года он вырос до 16 242 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня заявил, что с начала следующего года резко вырастет минимальный размер оплаты труда. Так, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 рубля.