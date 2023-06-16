Москва, 16 июня, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня заявил, что с начала следующего года резко вырастет минимальный размер оплаты труда.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими причём темпами», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Кроме того, по словам российского президента, в ближайшие несколько лет России необходимо добиться существенного увеличения МРОТ, так как это в целом повлияет на рост заработных плат по стране.

На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. В последний раз этот показатель был проиндексирован 1 января этого года.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин поручил кабмину сроком до 1 июля 2023 года разработать план по повышению минимального размера оплаты труда с опережением темпов инфляции. О повышении МРОТ впоследствии также сообщил глава правительства Михаил Мишустин.