Краснодар, 3 июля, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё одна женщина пострадала в результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, авария произошла около 20:00 мск в Новопокровском районе в станице Новопокровской на пересечении улиц Первенцева и Первомайской. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely не предоставила преимущество в движении автомобилю BMW на нерегулируемом перекрестке.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались женщина и двое мужчин — водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница ДТП, местная жительница, госпитализирована.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Челябинске девять человек, включая одного ребёнка, пострадали в результате столкновения КамАЗа с микроавтобусом Ford Transit. Шесть человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, три человека после оказания им первой помощи от госпитализации отказались.

Также сообщается о массовом ДТП с участием пяти автомобилей на третьем транспортном кольце в Москве, перед развязкой со Звенигородским шоссе. После ДТП движение в сторону Ленинградского проспекта затруднено.