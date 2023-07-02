Челябинск, 2 июля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Девять человек пострадали в результате столкновения КамАЗа с микроавтобусом Ford Transit в Челябинске. Об этом 2 июля сообщила журналистам пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 18:05 (16:05 мск) на Свердловском тракте. По предварительным данным, столкнулись КамАЗ с полуприцепом, которым управлял мужчина 1985 года рождения, с автомобилем Ford Transit, за рулём которого был мужчина 1962 года рождения. В результате ДТП Ford Transit столкнулся с электроопорой и опрокинулся на крышу.

Всего, по предварительным данным, пострадали девять человек, включая одного ребёнка. Шесть человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, три человека после оказания им первой помощи от госпитализации отказались.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о массовом ДТП с участием пяти автомобилей на третьем транспортном кольце в Москве, перед развязкой со Звенигородским шоссе. После ДТП движение в сторону Ленинградского проспекта затруднено.

Также сообщалось, что два подростка, ехавшие на мопеде Honda Dio по дороге возле села Новозбурьевка Симферопольского района Крыма, погибли в результате лобового столкновения с внедорожником Land Rover.