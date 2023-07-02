Москва, 2 июля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка не будет исполнять запрет Праги чешским спортсменам работать и выступать в России. Об этом он 2 июля заявил журналистам.

Алексей Филиппов/РИА Новости Главный тренер ФК «Динамо» Марцел Личка

«Это моя жизнь, я буду поступать, как хочу. Меня не уговорить, это знают», — сказал Личка.

Тренер также сообщил, что ему никто не звонил из Чехии по этому поводу.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня 2023 года чешское правительство приняло постановление, запрещающее спортсменам этой республики выступать на соревнованиях в России. Кроме того, российским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории Чехии.

Личка стал главным тренером «Динамо» в июне 2023 года. До этого он почти три года, с августа 2020 года, руководил ФК «Оренбург». В молодости Личка долгое время играл в чешских командах, а также выступал за клубы Польши, Испании и Франции.

На тренерскую работу Личка перешёл в 2015 году, начав работать с чешской командой из шестой лиги. В 2018 году его пригласили в Белоруссию ассистентом тренера в ФК «Динамо-Брест», в том же году его назначили главным тренером команды. Под его руководством она впервые стала чемпионом страны в 2019 году, а также завоевала Суперкубок Белоруссии. Но с ним не продлили контракт.