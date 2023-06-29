Прага, 29 июня, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Правительство Чехии по предложению министерства образования, молодежи и спорта одобрило запрет на участие российских спортсменов и команд в проводимых в стране соревнованиях. Об этом сообщается в опубликованном 29 июня заявлении кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что запрет распространяется на участие отдельных спортсменов и команд, представляющих Россию в соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чехии.

Кроме того, спортсмены из Чехии также не смогут участвовать в турнирах на территории России.

Инициаторами таких мер выступили спортивные союзы республики и Национальное агентство спорта.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая федерация фехтования Швеции ввела запрет на участие шведских спортсменов в соревнованиях, до которых допустили атлетов из Белоруссии и России.

Министерство молодёжи и спорта Украины 14 апреля опубликовало приказ, согласно которому украинским спортсменам запрещено выступать на соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. В МОК заявили, что Украина зашла слишком далеко с такими мерами, и подчеркнул, что правительства не должны влиять на возможность атлетов участвовать в соревнованиях.