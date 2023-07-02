Москва, 2 июля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Первые климатические мигранты появились в России, заявил 2 июля климатолог Алексей Кокорин.

«Они уже есть. Наглядный пример, может быть, отчасти шутливый. Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области», — процитировало Кокорина РИА Новости.

Эксперт пояснил, что климатическая миграция вызвана тем, кто люди хотят жить в определённом климате и делают соответствующий выбор.

Так, уроженцы Чукотки сегодня не стремятся на Кубань — там слишком жарко для них. В этом регионе температура воздуха часто превышает 40°С, а это вредно для тех, кто десятки лет прожил в условиях Севера.

Кокорин также рассказал, что климатическими мигрантами к концу нынешнего столетия, вероятно, станет треть жителей планеты — три миллиарда человек. Эта тенденция связана с прогнозируемыми изменениями климата.

Если самые неблагоприятные прогнозы не сбудутся, климатических мигрантов может оказаться лишь до десяти процентов в концу века. Выход Кокорин видит в достижение «углеродной нейтральности».

17 мая Всемирная метеорологическая организация ООН в своём климатическом прогнозе объявила, что на Земле из-за парниковых газов и явления Эль-Ниньо один из следующих пяти лет окажется самым жарким за всю историю наблюдений.

Среднегодовая приповерхностная температура Земли за этот период будет более чем на полтора градуса выше доиндустриального уровня, заявила ВМО ООН. Вероятность этого 66%.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв заявил, что из-за глобального потепления может произойти затопление Венеции, Голландии и Санкт-Петербурга. В России, по его оценке, скорость глобального потепления в полтора раза выше, чем в среднем на Земле.