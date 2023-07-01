Харьков, Украина, 1 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Власти Украины начали вывозить имущество предприятий из Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определённые действия, о чём нам также сообщают местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область», — процитировал его ТАСС.

Ганчев подчеркнул, что в то же время представители киевского режима вывозят с предприятий и из домов всё, что находят.

Ранее глава украинской администрации региона Олег Синегубов сообщил о намерении объявить принудительную эвакуацию детей из пяти местных населённых пунктов, входящих в состав Волчанской территориальной общины. Он отметил, что детей вместе с родственниками могут разместить в Харькове и на других территориях региона, и добавил, что в областном центре зарезервировали 3,5 тыс. мест в общежитиях вузов.

29 июня командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей приграничных с Россией районов Сумской области эвакуироваться. По его словам, это направление наиболее опасно.

Также генерал ВСУ рекомендовал обращаться по этому вопросу к местным властям, которым известны «алгоритмы и пути эвакуации».