Киев, 29 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Командование украинской армии призвало эвакуироваться жителей приграничных с Россией районов Сумской области. Об этом 29 июня написал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram-канале.

Mil.gov.ua Сергей Наев

«Сумское направление остается наиболее опасным. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», — отметил он.

Генерал ВСУ уточнил, что для этого проживающим на указанных территориях мирным жителям обратиться к местным властям, знающим «алгоритмы и пути эвакуации».

При этом в Минобороны России неоднократно заявляли, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам и мирным жителям, поражая исключительно военные цели на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ в запланированном темпе ведут контрнаступление, постепенно усиливая интенсивность боевых действий, хотя и сталкивается с российской обороной и нехваткой боеприпасов. По его утверждению, украинские военные наращивают ударную силу своих наступательных операций.

До этого глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что главные события контрнаступления украинских военных ещё впереди. Также он пожаловался, что западные страны не поставляют Киеву нужные для ВСУ оборудование и оружие.

При этом ранее издание Politiсо сообщило о огромных потерях ВСУ. Позднее газета The New York Times написала, что более 15% американских бронемашин Bradley было выбито на начальном этапе контрнаступления, и это превратило их в «медленный и кровавый путь».