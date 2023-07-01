Харьков, Испания, 1 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Власти Харьковской области намереваются объявить принудительную эвакуацию детей из пяти населённых пунктов. Об этом 1 июля сообщил глава администрации области Олег Синегубов, слова которого процитировало украинское издание «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас уже есть обращение от городской военной администрации о принудительной эвакуации детей из пяти населённых пунктов, которые входят в состав Волчанской территориальной общины», — сказал он.

Синегубов уточнил, что власти региона рассматривают это обращение и, вероятнее всего, одобрят его.

Глава отметил, что детей вместе с родственниками могут разместить в Харькове и других районах на территории региона, и добавил, что в областном центре зарезервировали 3,5 тыс. мест в общежитиях вузов для проживания эвакуированных.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей приграничных с Россией районов Сумской области эвакуироваться. По его словам, это направление наиболее опасно.

Также генерал ВСУ рекомендовал обращаться по этому вопросу к местным властям, которым известны «алгоритмы и пути эвакуации».

В Минобороны России неоднократно подчёркивали, что российские войска не наносят ударов по гражданским объектам и мирным жителям, поражая исключительно военные цели на территории Украины.