Париж, 1 июля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Форвард парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе на следующей неделе перейдёт в мадридскую команду «Реал». Об этом 1 июля сообщил Франсуа Галлардо в Twitter.

Represented by ZUMA Press, Inc./ТАСС Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе

По информации источника, обе команды уже согласовали все условия по переходу 24-летнего игрока. Сумма трансфера нападающего не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона. В соглашении футболиста содержалась опция о возможности его продления ещё на один сезон, однако игрок не захотел воспользоваться ею.

Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, а через год стал игроком парижской команды за 180 млн евро. Эта сделка стала одной в рейтинге наиболее дорогих в истории футбола.

В завершившемся сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в 46 матчах во всех турнирах, отличившись в них 39 голами и 26 результативными передачами.