L’Equipe: Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ
Париж, 13 июня, 2023, 01:30 — ИА Регнум. 24-летний нападающий и лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе уведомил руководство «Пари Сен-Жермен» о нежелании продлевать контракт, который рассчитан до конца следующего сезона. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщило французское издание L’Equipe.
По информации источника, французский футболист отказался воспользоваться опцией продления контракта до лета 2025 года. Мбаппе рассчитывает покинуть парижский клуб после завершения сезона 2023/24 ради перехода в мадридский «Реал».
В завершившемся сезоне чемпионата Франции Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых отметился 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также форвард получил шесть жёлтых карточек.
Как передавало ИА Регнум, в начале июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе из команды нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболист покинул клуб на правах свободного агента, так как его контракт с парижской командой был рассчитан до конца сезона.