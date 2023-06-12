Париж, 13 июня, 2023, 01:30 — ИА Регнум. 24-летний нападающий и лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе уведомил руководство «Пари Сен-Жермен» о нежелании продлевать контракт, который рассчитан до конца следующего сезона. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщило французское издание L’Equipe.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

По информации источника, французский футболист отказался воспользоваться опцией продления контракта до лета 2025 года. Мбаппе рассчитывает покинуть парижский клуб после завершения сезона 2023/24 ради перехода в мадридский «Реал».

В завершившемся сезоне чемпионата Франции Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых отметился 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также форвард получил шесть жёлтых карточек.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе из команды нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболист покинул клуб на правах свободного агента, так как его контракт с парижской командой был рассчитан до конца сезона.